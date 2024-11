Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Fenster beschädigt: Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Geldern (ots)

Im Zeitraum von Freitag (15. November 2024), 14:00 Uhr und Montag (18. November 2024), 09:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Weseler Straße in Geldern. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Aus diesen entwendeten die Täter mehrere Baumaterialien, darunter einen Schraubendreher, einen Bohrer sowie mehrere Schrauben und Dübel, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

