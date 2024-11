Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Zigarettenautomat aufgehebelt

Zeugen im Rahmen der Ermittlungen gesucht

Goch (ots)

Im Zeitraum von Montag (18. November 2024), 20:00 Uhr und Dienstag (19. November 2024), 07:30 Uhr kam es am Boeckelter Weg in Goch zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter hebelten einen Zigarettenautomaten an der genannten Örtlichkeit auf und entwendeten eine unbekannte Menge an Bargeld sowie Zigarettenschachteln. Eine Zeugin informierte die Polizei und konnte den Zeitrahmen, wie oben genannt, eingrenzen.

Hinweise nimmt das KK Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

