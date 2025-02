Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gewerbeobjekt - Unbekannte erlangen Bargeld

Pinneberg (ots)

Am Dienstag (04.02.2025) ist es in der Straße Am Hafen zu einem Einbruch in ein Sanitätshaus gekommen, bei dem eine unbekannte Täterschaft Bargeld entwendete.

Die Unbekannten gelangten über ein Fenster in das Gewerbeobjekt und suchten anschließend die Büroräume auf, wo sie Bargeld aus einer Geldkassetten entnahmen. Im Anschluss verließ man das Gebäude und entfernte sich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Nach ersten Erkenntnissen geschah die Tat in einem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Zur Höhe des Bargeldbetrags liegt bisher keine Einschätzung des Verantwortlichen vor.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können. Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell