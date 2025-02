Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Polizei führt Geschwindigkeitsüberwachungen vor Kindergärten und Schulen durch - Gesamtbilanz einer Kontrollwoche

Kreis Pinneberg (ots)

Das Polizeirevier Pinneberg führte in der vergangenen Woche (vom 27. bis 31.01.2025) Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Geschwindigkeitsüberwachung vor Schulen und Kindergärten durch, wobei insgesamt über 90 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet wurden. Die Polizei appelliert auch hier wieder an alle Verkehrsteilnehmer, sich besonders in Bereichen, wo sich vermehrt Kinder aufhalten, rücksichtsvoll zu verhalten, die Fahrgeschwindigkeiten anzupassen sowie bremsbereit zu sein.

Von den 90 Geschwindigkeitsverstößen stießen zwei besonders überhöhte Geschwindigkeiten heraus. In Halstenbek im Bereich Lübzer Straße/Bickbargen wurde ein Fahrzeug bei erlaubten 50 km/h nach Toleranzabzug mit 76 km/h gemessen. Ebenso war ein Fahrzeugführer in Borstel-Hohenraden in der Quickborner Straße mit 58 km/h nach Toleranzabzug bei erlaubten 30 km/h besonders schnell unterwegs. Beide Fahrzeugführer müssen mit mindestens 180 Euro Geldbuße und einem Punkt rechnen.

Darüber hinaus leiteten die Einsatzkräfte in insgesamt 49 Fällen Ordnungsverfahren ein, da Fahrzeuge im Bereich von Kindergärten, Schulen und Feuerwehren bzw. Feuerwehrzufahrten ordnungswidrig und teilweise behindernd abgestellt wurden. Ordnungswidrig abgestellte Pkw tragen zu unübersichtlichen Situationen bei, bei denen insbesondere kleinere Personen später wahrgenommen werden und Kinder selbst den Verkehr schlechter überblicken können. Gleichfalls könnten Rettungskräfte in möglichen Notsituationen behindert werden.

Weitere 9 festgestellte Handynutzungen, die während der Fahrt den Fahrzeugführer ablenken können, tragen zu einer Gefährdung im Fahrverkehr bei.

Auch wenn jeder festgestellte Verstoß zu viel ist, kann das Polizeirevier Pinneberg erste Erfolge der durchgeführten Kontrollen verzeichnen. Sowohl die festgestellten Geschwindigkeits- als auch Parkverstöße sind im Vergleich zu vorangegangen vom Polizeirevier Pinneberg durchgeführten Verkehrskontrollen (siehe u. a. Kontrollwoche vom November unter dem Link https://t1p.de/ssz34 ) rückläufig.

Die Polizei führt fortlaufend und wiederholt Verkehrskontrollen mit dem Ziel einer Steigerung der Verkehrssicherheit durch und hat dabei insbesondere den Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern, wie z. B. Kindern, im Blick.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell