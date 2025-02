Polizeidirektion Bad Segeberg

Rellingen - Zwei Diebstahlsdelikte in Bezug auf Pkw - Polizei ruft Anwohner zum Sichten von Videoaufzeichnungen auf

Halstenbek / Rellingen (ots)

In der zurückliegenden Nacht (03./04.02.2025) ist es im Eschenweg in Halstenbek zum Diebstahl eines 5er BMW und in der Straße An der Rellau in Rellingen zu einem versuchten Diebstahl eines Audi Q7 gekommen. Für beide Fälle ruft die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner auf, ihre privat verbauten Videoaufzeichnungen zu sichten und diese bei verdächtigen Feststellungen für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

In Halstenbek entwendeten Unbekannte in einem Zeitraum von 22:45 Uhr bis 06:20 Uhr einen grauen 5er BMW, der auf der Grundstücksauffahrt parkte.

In Rellingen wurde gegen 00:45 Uhr ein Fahrzeughalter auf zwei unbekannte Personen aufmerksam, die sich an seinem vor dem Haus parkenden Audi zu schaffen machten. Nach Öffnen des Zimmerfensters entfernten sich die Beiden fluchtartig in Richtung Ellerbeker Weg.

Zumindest eine Person konnte als männlich mit einem ungefähren Alter von 40 Jahren mit dunkler Jeans und hellerer Steppjacke beschrieben werden.

Die gebrauchten Fahrzeuge werden vorläufig auf einen Zeitwert von jeweils ungefähr 30.000 Euro geschätzt.

Für beide Fälle übernahm das Sachgebiet 5 -komplexe Ermittlungen- der Kriminalpolizei Pinneberg umgehend die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Zudem werden Anwohnerinnen und Anwohner in den umliegenden Bereichen der Tatorte aufgerufen, ggf. privat verbaute Videoaufzeichnungen nach verdächtigen Personen zu sichten und den Ermittlern bei entsprechenden Feststellungen zur Verfügung zu stellen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

