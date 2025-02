Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Täter erbeuten bei Einbruch in Verkaufscontainer große Mengen Tabakwaren - Polizei sucht Zeugen

Trappenkamp (ots)

Am 01.02.2025 (Samstag) kam es in der Zeit zwischen 23.10 Uhr und 23.35 Uhr zu einem Einbruch in einen Verkaufscontainer in der Gablonzer Straße. Das behelfsmäßige Geschäft wird derzeit wegen Renovierungsarbeiten als ausgelagerte Alternative genutzt. Die Schadenshöhe wurde mit einem mittleren fünfstelligen Betrag beziffert.

Um 23.10 Uhr wurde durch einen Bewegungsalarm ein möglicher Einbruch an eine beauftragte Sicherheitsfirma gemeldet. Ein vor Ort eingesetzter Sicherheits-Mitarbeiter stellte dann bei Ankunft am Tatort gegen 23.35 Uhr einen wegfahrenden Audi A6 in grau fest. Das Baujahr des Pkw wurde mit 2007-2009 angegeben. Wegen des zeitlichen Zusammenhanges könnte das Fahrzeug sowohl als Tatfahrzeug oder die Insassen als mögliche Zeugen in Frage kommen. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Der Mann vom Sicherheitsdienst ist nicht sicher, ob überhaupt ein Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war.

Aus dem Verkaufscontainer wurden zahlreiche Zigarettenschachtel, Zigarettenstangen, sogenannte Einweg-Shishas und vermutlich auch Lose aus dem Lottoverkauf entwendet. Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg geführt. Dort fragt man nun, wer verdächtige Feststellungen in Tatzeit- und Tatortnähe gemacht hat und wer Hinweise zu dem beschriebenen Audi A 6 geben kann. Hinweise können unter der Rufnummer 04551-884-0 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell