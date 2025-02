Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Föhrden-Barl - Kurioser Diebstahl auf landwirtschaftlichem Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Föhrden-Barl (ots)

Am 27.01.2025 ist es gegen 23.15 Uhr zu einem Diebstahl von Mineralwasserkisten auf einem Hof in Föhrden-Barl, in der Osterstraße, gekommen. Auch ein Laptop wurde gestohlen, was aber erst am Folgetag festgestellt wurde.

Zur angegebenen Zeit stellte die Eigentümerin des Hofes fest, dass ein Bewegungsmelder Licht auf dem Hof schaltete. Bei Nachsicht sah die Frau dann, dass auf ihrem Hof ein heller Pkw (Kombi) stand. Sie weckte daraufhin sofort ihren Mann. Gemeinsam sahen dann beide den Pkw und an der Fahrertür einen Mann, den die Landwirte als kräftig beschreiben. Bessere Beschreibungen waren wegen der Lichtverhältnisse nicht möglich.

Auf Ansprache ergriff der Beschriebene mit seinem Pkw fluchtartig das Grundstück in Richtung Hitzhusen.

Bei Nachsicht stellte das Ehepaar dann fest, dass der Täter 4 Wasserkisten gestohlen hatte. Am Folgetag viel den Geschädigten im 400 Meter entfernten Kuhstall auf, dass ein dortiger aufgestellter Laptop mit darauf gespeicherten Daten zur Fütterungstechnik der Milchkühe entwendet wurde. Das sehr alte Gerät hat nur noch einen geringen Wert.

Die Vermutung, dass beide Taten unmittelbar zusammenhängen, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bestätigt.

Die Ermittlungen zu dieser Tat werden bei der Polizeistation Bad Bramstedt geführt. Sachdienliche Hinweise nimmt der dortige Ermittlungsdienst unter der Rufnummer 04192-39110 entgegen.

