Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel/ L 105 - Polizei sucht Fahrzeuginsassen nach Sachbeschädigung und Nötigung im Straßenverkehr

Wedel (ots)

Am Donnerstag (30.01.2025) ist es auf der Landesstraße 105 zu einer Nötigung im Straßenverkehr mit anschließender Sachbeschädigung gekommen.

Ein Ehepaar befuhr mit dem Fahrzeug die Pinneberger Straße in Richtung Wedel.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr hinter dem Chrysler des Ehepaares über mehrere Kilometer ein weißer Liefer-/ Kastenwagen, der durch dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe auffiel.

An der roten Lichtzeichenanlage der Pinneberger Straße/ Breiter Weg stiegen um 18:45 Uhr zwei Personen aus dem Lieferwagen aus, traten an das Fahrzeug des Ehepaares heran und versuchten die Türen zu öffnen. Da dies misslang, schlug und trat mindestens eine der Personen in Richtung des Fahrzeuges. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Das verängstigte Ehepaar beschreibt eine Person als männlich, die während der Tat eine Mütze trug. Zur zweiten Person oder zu dem Fahrzeug konnten bislang keine weiteren Informationen erlangt werden.

Das Polizeirevier in Wedel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung aufgenommen. Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen das Fahrzeug durch eine auffällige Fahrweise aufgefallen ist oder den Vorfall im Kreuzungsbereich beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04103 - 5018 - 0 entgegen.

