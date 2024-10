Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer touchiert Fahrradfahrer in der Innenstadt - 61-jähriger Hagener leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein 61-jähriger Radfahrer wurde am Montagmittag (28.10.2024) bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt leicht verletzt. Der Hagener fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad über den Märkischen Ring in Richtung Eilpe. Kurz nach der Kreuzung zur Rathausstraße wollte ein 82-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen VW an ihm vorbeifahren. Der Autofahrer touchierte den Lenker des Fahrrades. In der Folge stürzte der 61-Jährige und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell