Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl von zwei Tätern - Eine Person in Untersuchungshaft

Norderstedt (ots)

Am 28.01.2025 (Dienstag) beobachteten Zivilkräfte vom Polizeirevier Norderstedt gegen 16.00 Uhr zwei Tatverdächtige, die sich im Einkaufszentrum in der Berliner Allee Tabakwaren einsteckten. Bei der Überprüfung der beiden Tatverdächtigen (29 und 48 Jahre alt) bestätigte sich der Anfangsverdacht. Beide Personen hatten sich für die Tat gegenseitig durch Ablenkung eines Verkäufers während der Tatbegehung unterstützt. Zudem wurde bei der Überprüfung der beiden Tatverdächtigen eine Tasche gefunden, die augenscheinlich so präparieret war, dass ein etwaiger an Waren angebrachter Diebstahlschutz nicht auslöst. Weiterhin führte der jüngere der beiden Täter während der Tatbegehung ein Taschenmesser bei sich. Bei der hier entwendeten Ware handelte es sich um Tabakwaren und Feuerzeuge im Wert von ca. 60,- Euro.

Während der anschließenden Durchsuchung der beiden Männer wurden weitere Gegenstände gefunden, die ebenfalls Diebstahlstaten zugeordnet werden konnten. So hatte einer der Täter Elektronikartikel aus einem naheliegenden Geschäft im Wert von ca. 100,- Euro und eine am 20.01.2025 entwendete Geldbörse, in der sogar noch der Personalausweis der Geschädigten steckte, im Wert von 80,- Euro bei sich.

Bei der Überprüfung der Personen wurde festgestellt, dass gegen den jüngeren der beiden Täter ein Haftbefehl ausgestellt war. Der Mann wurde am 29.01.2025 (Mittwoch) beim Amtsgericht in Itzehoe vorgeführt und nach Verkündigung des Haftbefehls der Justizvollzugsanstalt Itzehoe zugeführt.

Die Ermittlungen zu allen Fällen werden derzeit beim Polizeirevier Norderstedt (dortigem Brennpunktdienst) geführt. Die beiden Beschuldigten müssen sich wegen des Verdachtes des mehrfachen gewerbsmäßigen Diebstahls, des Diebstahls mit Waffen und einem Verstoß nach dem Waffengesetz verantworten.

