Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Simson entwendet - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde von einem Grundstück in Magdala eine Simson entwendet. Der oder die unbekannten Täter öffneten auf noch nicht bekannte Weise das Gartentor zu einem Grundstück in der Straße Am Pfingstbach und verließen dieses mit dem Objekt der Begierde wieder. Auch dass die rote S51 angeschlossen war half nichts. Zeugenhinweise zum Verbleib des Mopeds und / oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

