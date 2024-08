LPI-J: Tankstellengelände beschädigt

Apolda (ots) - Ein 58-jähriger Mann parkte seinen Nissan in der Hermannstraße, Ecke Faulborn, in Apolda. In dem Zeitraum vom 07.08.2024 - 16.08.2024 schnitt ein unbekannter Täter, mit einem Schneidwerkzeug, eine 3 cm lange Öffnung in den Kraftstofftank. Daraufhin lief das Benzin auf die Straße, welches durch die Feuerwehr mittels Bindemittel beseitigt wurde. Der Schaden am Tank beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: ...

