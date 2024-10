Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Gera (ots)

Gera: Zwei 41-jährige Männer tschechischer Herkunft gerieten am Mittwochvormittag (09.10.2024) in eine körperliche Auseinandersetzung. Vorausgegangen war eine Beziehungsstreitigkeit in deren Folge aus einer verbalen Streitigkeit ein handfester Konflikt wurde. Durch einen Schlag ins Gesicht wurde einer der Männer verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Anschließend floh der namentlich bekannte Verdächtige in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. (AK)

