Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Wohnungseinbruch

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter haben am 09.10.2024 gegen 14:25 Uhr versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Dix-Straße einzubrechen. Nach Angaben des Geschädigten gelang es den Tätern nicht, die verschlossene Wohnungstür aufzubrechen. Bei dem Einbruchsversuch wurde lediglich Sachschaden verursacht. Zeugenhinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 0262041/2024 entgegen (Tel. 03447/4710). (CS)

