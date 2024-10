Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperliche Auseinandersetzung

Gera (ots)

Gera: In der Heinrichsstraße kam es am Dienstagabend gegen 18:50 Uhr (08.10.2024) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen (beide syrisch). Aus bisher unbeklärter Ursache geraten die Männer zunächst in eine verbale Streitigkeit, infolgedessen eine Person die andere mittels Glasflasche auf den Kopf schlug. Daraufhin setzt der Verletzte ein Pfeffersprey und eine Gürtel gegen den Angreifer ein. Beide Personen mussten zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum verbracht werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (AK)

