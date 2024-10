LPI-G: Diebstahl aus Container

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am Dienstagmorgen gegen 06:50 Uhr (08.10.2024) beabsichtigte eine 52-jährige PKW-Fahrerin in der Zeitzer Straße in Zipsendor in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen. Die aus Richtung Altenburg kommende PKW-Fahrerin übersah heirbei einen vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Motorradfahrer und kollidierte frontal mit diesem. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch zur ...

mehr