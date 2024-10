Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kleidercontainer beschädigt

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter öffneten in einem unbekannten Zeitraum gewaltsam einen Kleidercontainer in der Straße "Am Anger". Ob und wie viel etwas entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Die Altenburger Polizei hat die Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (AK)

