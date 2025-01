Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn/ Pinneberg/ Hamburg - Durchsuchungen der Kriminalpolizei - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Elmshorn

Elmshorn (ots)

Bereits seit Juli 2024 führt die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei Elmshorn im Auftrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden am Mittwoch (29.01.2025) mit Unterstützung durch Hundeführer der Polizeidirektion Bad Segeberg und weiteren Einsatzkräften der Landespolizei Schleswig-Holstein sowie Einsatzkräften der Landespolizei Hamburg insgesamt 26 Durchsuchungsbeschlüsse in Wohn- und Geschäftshäusern gegen die beschuldigten Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren vollstreckt. Allein 19 Durchsuchungsbeschlüsse wurden in Elmshorn und die restlichen im Kreis Pinneberg sowie Hamburg vollstreckt.

Bei den Durchsuchungen konnten Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Bargeld beschlagnahmt werden, deren Auswertung noch Zeit in Anspruch nehmen wird.

Die festgestellten Tatverdächtigen wurden zur Durchführung weiterer Maßnahmen den Polizeidienststellen zugeführt.

Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell