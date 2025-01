Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unbekannte berauben zwei Männer - Geschädigte müssen im Krankenhaus behandelt werden - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wedel (ots)

Am späten Samstagabend (25.01.2025) ist es in der Industriestraße zu einer vermutlichen Raubstraftat gekommen, bei der mehrere unbekannte Personen gewaltsam auf zwei Männer einwirkten und einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag an sich nahmen. Ein 23-jähriger und ein 24-jähriger Geschädigter wurden bei der Tat verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Tat geschah nach bisherigen Erkenntnissen gegen 23:30 Uhr in der Industriestraße ungefähr in Höhe einer dortigen Autowaschanlage. Eine Gruppe von mehreren Männern griffen die zwei Passanten an und wirkten gewaltsam mit Fäusten sowie auch Pfefferspray auf ihre Opfer ein. Im Anschluss nahm man das mitgeführte Bargeld an sich und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der 23-Jährige aus Eckernförde und der 24-Jährige aus Nürnberg erlitten Kopfverletzungen sowie Frakturen im Gesichtsbereich und mussten im Anschluss in Krankenhäusern behandelt werden. Eine Lebensgefahr bestand nach Einschätzung der Ärzte nicht.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Tätergruppe soll aus bis zu acht Personen bestanden haben, wobei mindestens ein Mann eine Gesichtsmaske getragen haben soll.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es nicht auszuschließen, dass eine schwarze Audi-A4-Limousine mit Düsseldorfer-Kennzeichen im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 2- fragt daher nach Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Industriestraße auf eine Auseinandersetzung oder eine größere Personengruppe aufmerksam geworden sind? Wer hat zudem den genannten Audi in der Tatnacht oder den darauf folgenden Tagen im Bereich der Industriestraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei telefonisch unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail sg2.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell