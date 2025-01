Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Festnahmen nach Einbruch in Juweliergeschäft - Täter in Untersuchungshaft

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (22.01.2025) war es in der Segeberger Kurhausstraße zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft gekommen. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die beiden Männer (21 und 37 Jahre alt) wurden dem Haftrichter vorgeführt. Während der 37-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Neumünster untergebracht wurde, ist der 21-Jährige gegen Meldeauflagen vorerst freigelassen worden.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Bad Segeberg geführt. Nach ersten durchgeführten Maßnahmen können den beiden Tatverdächtigen bereits die Begehung weiterer Straftaten vorgehalten werden. So bestehe dringender Tatverdacht für zwei Einbruchstaten in Glasau, sowie weitere Taten in Ahrensbök und Stockelsdorf. Die Ermittlungen zu allen Taten laufen auf Hochtouren.

