POL-SE: Bad Segeberg - Festnahme nach Einbruch in Juweliergeschäft

Quickborn (ots) - Am Samstagvormittag (18.01.2025) sind in der Kieler Straße in Höhe der Geschwindigkeitsmessanlage zwei beschädigte Verkehrszeichenträger festgestellt worden. Um 09:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizeistation in Quickborn über Fahrzeugteile auf der Bundesstraße 4 in Kenntnis gesetzt. ...

