POL-OG: Lahr - E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Lahr (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Tiergartenstraße /Schäfereingasse wurde am Montagnachmittag eine E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen soll sie gegen 15 Uhr entgegengesetzt der zulässigen Fahrtrichtung gefahren sein, als ein PKW-Fahrer in die Tiergartenstraße einfahren wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, in deren Folge die junge Frau leicht verletzt und zur Abklärung in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

