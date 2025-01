Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Itzstedt - Bei Versuch eines Wohnungseinbruchdiebstahls gescheitert - Polizei sucht Zeugen

Itzstedt (ots)

Am Montag (27.01.2025) ist es in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungeinbruchdiebstahl in der Straße "An der Tegelie" gekommen. Die Tat wurde durch den oder die Täter aus unbekannten Gründen abgebrochen.

Um 21.30 Uhr stellten die Eigentümer fest, dass unbekannte Täter versucht hatten, sich gewaltsam Zutritt zu ihrem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dieses Vorhaben war dem oder den Tätern offensichtlich nicht gelungen. Ins Innere des Hauses gelangte man nicht. Somit wurde in diesem Fall nichts gestohlen.

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Dort erhofft man sich Hinweise von möglichen Zeugen, die gegebenenfalls im Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell