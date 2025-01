Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Klein Offenseth-Sparrieshoop - Fahrzeuge werden bei zwei Carport-Bränden zerstört - Kriminalpolizei kann Brandstiftung nicht ausschließen

Klein Offenseth-Sparrieshoop (ots)

In den vergangenen Tagen ist es in der Rosenstraße zu zwei Carport-Bränden gekommen, bei denen insgesamt drei Fahrzeuge zerstört wurden. Die Kriminalpolizei kann Brandstiftung als Brandursache in einem Fall gegenwärtig nicht ausschließen.

Zunächst kam es am Freitagabend (24.01.2025) gegen 19:30 Uhr südlich von Klein Offenseth-Sparrieshoop zu einem Brandgeschehen, bei dem ein Carport beschädigt sowie ein parkender Pkw Jaguar zerstört wurden. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich vermutlich auf ungefähr 20.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen liegt ein technischer Defekt als Brandursache eher nicht vor, weshalb die Kriminalpolizei eine Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschließen kann.

Im Weiteren kam es am frühen Mittwochmorgen (29.01.2024) gegen 06:45 Uhr erneut zu einem Brandgeschehen in der Rosenstraße, in diesem Fall im nördlichen Bereich des Ortes. Auch hier wurde ein Carport beschädigt und darüber hinaus ein VW Bus und ein Nissan Kleinwagen zerstört. Der Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 25.000 Euro geschätzt.

Für den zweiten Brand kann eine Brandursache noch nicht benannt werden und die Untersuchungen laufen gegenwärtig.

Die Kriminalpolizei Elmshorn -dortiges Sachgebiet 1- fragt für die weiteren Ermittlungen nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen im Bereich der beiden Brandorte wahrgenommen haben könnten? Zudem werden Bewohner aufgerufen, ggf. verbaute Kameraüberwachungen zu sichten und bei entsprechenden Feststellungen den Ermittlern zur Verfügung zu stellen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

