Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gemeinsame Verkehrskontrolle der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Lauterecken

Alsenz (Donnersbergkreis) / Meisenheim (LK Bad Kreuznach) (ots)

Am 09. Dezember 2024 kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Lauterecken den Verkehr im Bereich der B 48 bei Alsenz und B 420 bei Meisenheim. Die Kontrollmaßnahmen fanden im Zeitfenster von 13:00 bis 18:00 Uhr statt. Hierbei wurden auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es ergaben sich dabei insgesamt 12 Geschwindigkeitsverstöße. Die betroffenen Fahrzeugführer müssen jetzt mit einem Verwarnungs- bzw. Bußgeld rechnen. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde hierbei mit 82 km/h in einem Bereich gemessen, in dem 60 km/h erlaubt waren. Bei der Kontrolle eines Rollerfahrers stellten die kontrollierenden Beamten zum einen technische Veränderungen an seinem Fahrzeug und zum anderen eine Drogenbeeinflussung des Fahrers fest. Dazu kam noch, dass das Zweirad wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Der "frisierte" Roller wurde sichergestellt. Gegen den Rollerfahrer wurden deshalb Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls und dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss eingeleitet. Bei einem weiteren Rollerfahrer ergab sich ebenfalls der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss das Fahrzeug geführt hatte. Auch gegen ihn wird nun ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren geführt. Er muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. An der Kontrolle nahmen auch junge Studentinnen und Studenten der Polizei teil, um praktische Erfahrungen auf dem Gebiet der Verkehrsüberwachung zu bekommen. /DSI

