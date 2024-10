Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Motorradfahrer schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße (B 70);

Unfallzeit: 26.10.2024, 17.35 Uhr;

Ein 82-jähriger Motorradfahrer aus Essen erlitt am späten Samstagnachmittag bei einem Sturz schwere Verletzungen. Er hatte die Raesfelder Straße (B70) zwischen Borken und Raesfeld befahren und wollte gegen 17.35 Uhr in Höhe einer Gaststätte anhalten. Dabei geriet er mit dem Vorderrad auf den unbefestigten Seitenstreifen und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. (mh)

