Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Vreden - Verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Deventerstraße 11

Unfallzeit: Freitag, 25.10.2024, 17:50 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist am gestrigen Abend auf der Deventerstraße in Vreden gekommen. Ein 61-jähriger Mann aus Vreden befuhr mit einem Pkw und Anhänger den verkehrsberuhigten Bereich der Deventerstraße. Dabei kam er von der Zwillbrocker Straße und fuhr in Richtung Borculoer Straße. In Höhe der Hausnummer 11 wollte ein 5-jähriger Junge aus Vreden die Fahrbahn fußläufig überqueren und geriet aus bislang unbekannten Gründen zwischen Pkw und Anhänger. Er wurde dabei lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-jährige Fahrer des Pkw-Gespann blieb unverletzt, ein Sachschaden entstand nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Deventerstraße bis um 21:15 Uhr voll gesperrt. Das Verkehrskommissariat Ahaus hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und wurde dabei von einem Unfallaufnahmeteam unterstützt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561-9260) in Verbindung zu setzen.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell