Polizei Gütersloh

POL-GT: Gemeinsame Kontrollen der Gütersloher Kripo mit dem Hauptzollamt Bielefeld - 14 Arbeitnehmer ohne Aufenthaltserlaubnis angetroffen

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh/ Verl (FK) - Am Dienstag (24.04.) kontrollierten die Kriminalpolizei Gütersloh und das Hauptzollamt Bielefeld mehrere Betriebe im Kreis Gütersloh. Ziel der Kontrollen war die Überprüfung des Aufenthaltsstatus von Arbeitnehmern in Betrieben des Kreises. Bei der Kontrolle von acht Betrieben im Kreis Gütersloh wurden keine Verstöße festgestellt. In einem metallverarbeitenden Betrieb in Verl konnte jedoch 14 Arbeitnehmer angetroffen werden, welche sich unerlaubt in Deutschland aufhielten und demzufolge unerlaubt einer Arbeit nachgingen. Die Personen wurden vorläufig festgenommen. Es handelte sich um Georgier. Entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie und den Arbeitgeber wurden eingeleitet.

