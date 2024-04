Polizei Gütersloh

POL-GT: Tankstelleneinbruch an der Rodderheide - Große Menge Zigaretten gestohlen

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Erneut verschafften sich Diebe am späten Donnerstagabend (25.04., 23.26 - 23.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Tankstellenshop an der Straße Rodderheide. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Die Täter hebelten innerhalb weniger Minuten eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf und stahlen im Anschluss eine unbestimmte Menge Zigaretten aus dem Shop.

Bereits vor etwa vier Wochen (23.03.) hatten Täter die Tankstelle mit gleicher Zielrichtung aufgesucht (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5742883). Mögliche Tatzusammenhänge werden in den noch andauernden Ermittlungen geprüft.

Weiteren Ermittlungen zufolge, hatten die Täter an ihrem Auto gestohlene Kennzeichen angebracht. Diese wurden dem derzeitigen Stand nach zuvor an der Dammstraße von einem Auto demontiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in den gesamten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen an der Rodderheide, an der Dammstraße oder in deren Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

