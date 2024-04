Polizei Gütersloh

POL-GT: 36-jähriger BMW-Fahrer nach verbotenem Rennen angehalten - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Donnerstagabend (25.04., 17.40 Uhr) fiel ein 36-jähriger BMW-Fahrer zivilen Polizeibeamten bei einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen auf dem Westring auf. Den Beobachtungen nach reagierte der Gütersloher auf einen Porsche-Fahrer, von dem er zwischen der Hans-Böckler-Straße und der Rhedaer Straße in Fahrtrichtung Bielefeld passiert wurde. Im Anschluss beschleunigte der BMW-Fahrer sein Auto. An der Kreuzung Westring/ Rhedaer Straße sprang die Ampel von Grünlicht auf Rotlicht um. Der 36-Jährige beschleunigte weiter und querte den Kreuzungsbereich daraufhin bei rotlichtzeigender Ampel. Möglicherweise wurde der Querverkehr auf der Rhedaer Straße hierdurch gefährdet.

Die Beamten hielten den BMW-Fahrer in der Folge an und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Darüber hinaus wurde der Führerschein des 36-Jährigen sichergestellt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen und dem Fahrverhalten des BMW-Fahrers machen? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung unter 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell