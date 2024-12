POL-PDKL: Diebstahl aus PKW; PKW Aufbruch

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Sonntag, dem 08.12.2024, beobachtete ein Verkehrsteilnehmer einen Tankbetrug an einer Tankstelle in Rockenhausen und teilte dies gegen 22:00 Uhr der hiesigen Dienststelle mit. Der aufmerksame Zeuge beschrieb nicht nur den Fahrzeugtyp, ein grauer BMW, sondern konnte auch die Fluchtrichtung angegeben. Durch einen weiteren Zeugen erging eine weitere Meldung, so dass die sofort ...

mehr