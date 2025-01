Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt

Quickborn - Polizei sucht Zeugen nach zwei versuchten Einbrüchen in Wohnraum - Unbekannte fliehen ohne Beute

Bad Bramstedt / Quickborn (ots)

Am Mittwoch (29.01.2025) ist es im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnräume gekommen. Die unbekannten Täterschaften erlangten in beiden Fällen keine Wertgegenstände.

Im Zeitraum von 18:40 Uhr bis 19:25 Uhr gelangten Unbekannte im Vieux-Thann-Ring in Bad Bramstedt gewaltsam in ein Einfamilienhaus und durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Ohne erlangte Beute entfernte man sich anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Um 18:20 Uhr meldete sich ein Anwohner aus dem Harksheider Weg in Quickborn (in der Nähe der dortigen Tankstelle) beim Polizeinotruf und teilte verdächtige Geräusche aus der Nachbarwohnung im Erdgeschoss mit. Die umgehend alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten vor Ort keine tatverdächtigen Personen mehr antreffen. Jedoch ließen sich in der Wohnung Beschädigungen an geöffneten Fenstern und Terrassentüren feststellen. Auch in diesem Fall erlangten die Unbekannten keine Wertgegenstände.

Die Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die an den jeweiligen Tatorten relevante Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

