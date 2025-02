POL-SE: Bad Bramstedt - Pkw-Fahrer landet unfreiwillig im Gleisbett - Bahnstrecke zwei Stunden gesperrt

Klein Offenseth-Sparrieshoop (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in der Rosenstraße zu zwei Carport-Bränden gekommen, bei denen insgesamt drei Fahrzeuge zerstört wurden. Die Kriminalpolizei kann Brandstiftung als Brandursache in einem Fall gegenwärtig nicht ausschließen. Zunächst kam es am Freitagabend ...

mehr