POL-PDNW: Alkoholisiert den Heimweg angetreten...

... hat am 28.07.2024 um 23:45 Uhr ein 56-Jähriger aus Haßloch mit seinem Fahrrad, als er auf der Mittelhambacher Straße in 67434 Neustadt/W. stürzte. Die Beamten konnten vor Ort starken Atemalkoholgeruch bei dem Radler feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Mann wurde zum Zwecke seiner durch den Sturz zugezogenen Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrrad, welches durch den Sturz nicht beschädigt war, wurde sichergestellt. Nun kommt auf den Haßlocher ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

