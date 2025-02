Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Schwerer Raub zum Nachteil eines 79-jährigen Senioren - Polizei ermittelt Täter - Untersuchungshaft angeordnet

Norderstedt (ots)

Bereits am 20.01.2025 (Montag) ist es gegen 15.10 Uhr zu einem schweren Raub in Norderstedt-Harksheide gekommen, bei dem der geschädigte Senior nicht unerheblich verletzt wurde. Die Täter raubten unter anderem Auto und Bargeld.

Ungefähr um 15.10 Uhr habe es an der Tür des Rentners geklingelt. Da auf Nachfrage niemand antwortete öffnete der Norderstedter. Sofort wurde dem Mann ein Reizspray ins Gesicht gespritzt, sodass der Mann nichts mehr sehen konnte. Durch Panzertape wurde ihm dann zusätzlich die mögliche Sicht genommen.

Vermutlich zwei Täter betraten nun das Haus. Während ein Täter den Norderstedter am Boden festhielt, durchsuchte der andere das Haus nach möglichem Stehlgut. Zudem soll mindestens einer der Täter dem Geschädigten am Boden liegend noch Schläge und Tritte verabreicht haben. Die Täter eigneten sich den Autoschlüssel an und fuhren mit dem im Carport abgestellten Pkw des Rentners weg. Zudem fanden die Täter sowohl im Haus als auch im Auto Bargeldbeträge. Der geschätzte Schaden belief sich auf über 20.000,- Euro.

Durch intensive Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Norderstedt konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Norderstedter Beschuldigte wurde heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wird noch heute einer Justizvollzugsastalt zugeführt und wird sich wegen des Tatvorwurfes des schweren Raubes verantworten müssen.

