Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter stiehlt Fußballtrikots

Attendorn (ots)

In der Nacht zu Samstag (08.02.2025) drang ein bislang Unbekannter in den Keller eines Hauses in der "Schemperstraße" ein. Zwischen 2:24 Uhr und 2:28 Uhr hielt er sich in dem Keller auf und entwendete aus diesem insgesamt fünfzehn Fußballtrikots. Der Trikotsatz hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Nach vorliegenden Aufnahmen einer Videokamera kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50-65 Jahre - ungepflegtes Aussehen - Bart - Mütze - helle Unterziehjacke - dunkle Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

