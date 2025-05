Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Freitag (02.05.2025) gegen 08:20 Uhr einen auf einem Feldweg im Bereich eines Verkaufshäuschens in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen geparkten Mercedes. Mit einem spitzen Gegenstand beschädigte der Unbekannte das abgestellte Fahrzeug auf der Beifahrerseite und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Täter um einen rund 60 Jahre alten Mann, der kurz nach der Tat in Richtung Breitwiesenstraße davongelaufen sein soll. Er soll dunkle kurze Haare gehabt haben und trug eine Basecap, einen Rucksack und war mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Der Polizeiposten Gerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

