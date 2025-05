Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 78-jährige e-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Fahrradfahrerin war am Maifeiertag (01.05.2025) kurz nach 14:30 Uhr auf dem Radweg neben der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen unterwegs. An der Einmündung zum Holzweg achtete sie nicht auf eine von rechts kommende 78-Jährige, die mit ihrem e-Scooter auf dem Holzweg fuhr und auf den Radweg einbiegen wollte. Die Seniorin musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin zu verhindern. Dabei stürzte sie von ihrem e-Scooter und zog sich Verletzungen am Kopf zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. An ihrem Scooter entstanden bei dem Sturz rund 50 Euro Sachschaden. Die unbekannte Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die gestürzte Rentnerin zu kümmern. Bei ihr soll es sich um eine Frau mittleren Alters und lockigen Haaren gehandelt haben, die ein schwarzes Fahrrad oder Pedelec fuhr. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu der flüchtigen Fahrradfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell