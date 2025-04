Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Einbruch in Werkstatt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen zwischen Dienstag (29.04.2025) 17:00 Uhr und Mittwoch (30.04.2025) 07:45 Uhr zunächst eine Fensterscheibe einer Garage auf einem Firmengelände im Hardtweg in Gemmrigheim ein. Mutmaßlich im Anschluss stahlen die Diebe aus einem Lagerraum mehrere Gartenarbeitsgeräte im Wert von einigen Hundert Euro. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 07143 89106-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell