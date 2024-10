POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots) - Zwischen dem 30.09.2024, 20:00 Uhr und dem 01.10.2024, 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bautzenbachstraße in Zweibrücken. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Audi A6 Avant des 39-jährigen Geschädigten. Hierdurch entstand ein Streifschaden am hinteren linken Radkasten, welcher auf 1.500 Euro geschätzt wird. Wer hat den ...

