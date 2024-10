Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radmuttern gelöst

Pirmasens (ots)

Eine 18-jährige Frau meldete sich über die Onlinewache bei der Polizei Pirmasens und teilte mit, dass ihr Auto, ein lilafarbener Opel Adam am Mittwoch, den 25.09.2024 in der Zeit von 07:45 Uhr und 15:30 Uhr in der Hans-Sachs-Straße abgestellt war. Als sie losgefahren war, hörte sie verdächtige Fahrgeräusche und bemerkte starke Vibrationen und ein Klappern. Beim anschließenden Werkstattbesuch kam heraus, dass die Radmuttern gelockert waren. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PIPS

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell