Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht beim Vorbeifahren - Wer hat den Unfall beobachtet?

Bechhofen (ots)

Am Montagmittag beschädigte ein unbekannter Fahrer einen geparkten Pkw in der Hauptstraße. Der Unfallverursacher war um 14:40 Uhr aus Richtung Saarland unterwegs und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mazda 2. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 300,- EUR.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem unbekannten Unfallverursacher machen? Die Polizei Zweibrücken bittet unter der Telefonnummer 06332 976-0 um Hinweise zu dem Vorfall. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell