Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht auf der B 270

Pirmasens (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Opel Astra oder Opel Corsa flüchtete am Montagnachmittag, nachdem er zuvor ein Fahrzeug streifte. Der 22-jährige Fahrer eines Ford Fiesta fuhr um 15.45 Uhr auf der B 270 von Waldfischbach kommend in Richtung Pirmasens. Kurz nach der Abfahrt Petersberg überholte ihn der Verursacher verbotswidrig auf der rechten Fahrspur und streifte hierbei den Wagen des Geschädigten. Anstatt anzuhalten entfernte sich der Verantwortliche von der Unfallstelle. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen des Flüchtigen auf der Fahrerseite beschädigt ist. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |PDPS

