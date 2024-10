Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Flüchtiger Unfallverursacher ist betrunken

Pirmasens (ots)

Am Montagabend beschädigte ein Autofahrer in der Friedhofstraße ein parkendes Fahrzeug und flüchtete. Zeugen teilten der Polizei mit, dass der Verursacher um kurz nach 20 Uhr, beim Abbiegen zu weit nach rechts kam und den Hyundai der Geschädigten streifte. Ohne anzuhalten setzte der Fahrzeuglenker seine Fahrt fort. Der Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Die Einsatzkräfte konnten den Flüchtigen zu Hause antreffen. Da die Beamten Alkoholgeruch beim Verantwortlichen feststellen konnten, wurde eine Blutprobe bei ihm angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. |PDPS

