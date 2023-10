POL-HB: Nr.: 0613 --Demonstration um Mitternacht

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Bundesautobahn 270 Zeit: 17.10.23, 22.10 Uhr Ein 27 Jahre alter Mann befuhr am Dienstagabend die Bundesautobahn in Bremen-Nord, so weit, so gut. Nur handelte es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen E-Scooter-Fahrer, betrunken, ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs. Der 27-Jährige fuhr mitten in der Dunkelheit, ohne jegliche Beleuchtung, auf der A 270 in ...

