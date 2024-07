Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Witzleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 21-Jähriger befuhr in den frühen Stunden des heutigen Tages mit seinem Citroen die K28 von Witzleben in Richtung Wüllersleben. Dabei geriet der beladene Kleintransporter in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Schaden an den Transportgütern (u.a. Fahrzeugersatzteile) kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der 21-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus, blieb aber unverletzt. (jd)

