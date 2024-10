POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Pirmasens (ots) - Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls eines E-Scooters in der Winzler Straße. In der Nacht von Samstag, den 28.09.2024 auf Sonntag, den 29.09.2024 wurde ein blauer E-Scooter der Marke Zamelux Green von unbekannten Dieben entwendet. Die 23-jährige Besitzerin befestigte den Elektroroller zuvor an einer Regenrinne im Bereich der Hornbacher Straße / Winzler Straße. Die Polizei fragt: Kann jemand Hinweise auf die Täter geben? Hat jemand etwas Verdächtiges ...

mehr