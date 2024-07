LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots) - Am heutigen Morgen kam es gegen 05.15 Uhr zu einem Raubüberfall in der Leinastraße. Ein bislang unbekannter Mann betrat unter Vorhalt eines Messers die dortige Tankstelle, bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit dem so erbeuteten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich flüchtete er anschließend in Richtung Gotha-Sundhausen zu Fuß. Die 50-jährige ...

mehr