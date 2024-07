Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Gotha (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 05.15 Uhr zu einem Raubüberfall in der Leinastraße. Ein bislang unbekannter Mann betrat unter Vorhalt eines Messers die dortige Tankstelle, bedrohte die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit dem so erbeuteten Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich flüchtete er anschließend in Richtung Gotha-Sundhausen zu Fuß. Die 50-jährige Angestellte blieb körperlich unverletzt, steht aber unter Schock. Der Mann wird wie folgt beschrieben: -175 bis 180 cm groß, schlank -bekleidet mit einer hellgrauen Sweat-Jacke mit Reißverschluss, dunkle Hose, schwarze Kapuze über den Kopf gezogen, dunkle Handschuhe, weiße Turnschuhe, weißer Plastikbeutel Die Kriminalpolizei Gotha sucht dringend Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat im Bereich Leinastraße und Inselsbergstraße gesehen haben. Insbesondere werden auch Personen gesucht, die zwischen 05.00 Uhr und 05.25 Uhr als Kunden in der Tankstelle waren. Hinweise bitte an die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter der Bezugsnummer 0170719/2024. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell