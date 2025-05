Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Fahrzeugbrand in der Pulverdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagmorgen (01.05.2025) gegen 04:30 Uhr in die Pulverdinger Straße nach Hochdorf aus, nachdem Anrufer ein brennendes Fahrzeug gemeldet hatten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen bereits ein Mercedes und ein weiteres Fahrzeug eines noch unbekannten Herstellers, welche auf einem Privatgrundstück vor einer ehemaligen Arbeitsstätte nebeneinander geparkt standen, in Vollbrand. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen brannten beide Fahrzeug vollständig aus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur bislang noch unbekannten Brandursache dauern an. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Die Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

